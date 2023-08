ASSE - Mercato : l’OL torpille l’arrivée d’une pépite du PSG chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L’OL est en train de jouer un vilain tour à l’ASSE. Bien partis pour récupérer Ismaël Gharbi (19 ans) en prêt en provenance du PSG, les Verts seraient désormais confrontés à la concurrence frontale de son ennemi lyonnais. En cause ? Bradley Barcola (20 ans) !

Gharbi finalement à l'OL ?

« Proche de rejoindre l’OGC Nice, Ismaël Gharbi pourrait aussi rebondir à Lyon et pour cause : Paris essaye de le placer dans le deal pour Bradley Barcola, assure Sports Zone sur Twitter. À noter qu’Abdou Diallo et Hugo Ekitike ont précédemment été évoqués avec l’OL, refus des joueurs. » Aux dernières nouvelles, une rumeur indiquant que Gharbi arriverait à l’ASSE en fin de semaine.

