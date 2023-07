ASSE - Mercato : la folle déclaration d’amour de Krasso au peuple vert

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Jean-Philippe Krasso et l’ASSE, c’est désormais de l’histoire ancienne. Comme bon nombre de cracks ces dernières années, le joueur de 25 ans a mis les voiles pour aller voir plus haut et s’engager libre à Étoile Rouge de Belgrade. Heureux d’avoir passé des années de bonheur dans un cadre qu’il affectionnait, Krasso a toutefois mis les formes pour remercier l’ASSE et le peuple vert.

Krasso donne rendez-vous aux supporters de l'ASSE

« Après 3 saisons où nous aurons tous vécu des hauts et des bas une page se tourne. J'aurai beaucoup appris et grandi durant ces années ici en passant également par Le Mans FC et l'AC Ajaccio. Cette dernière saison encore plus car on a vécu des moments compliqués mais ces moments nous ont beaucoup servis pour remonter la pente et par la même occasion prendre et donner du plaisir en deuxième partie de saison, a-t-il affirmé sur Instagram. Je suis très fier d'avoir pu porter les couleurs de l'AS Saint-Étienne et d'avoir eu l'honneur de porter le brassard de capitaine à quelques reprises. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé, soutenu, encouragé de près comme de loin mais également tout les coachs, staffs, présidents et coéquipiers bien sûr que j'ai pu côtoyer pendant ces 3 années. Supporters, supportrices, la famille Krasso vous adresse un grand MERCI en vous souhaitant beaucoup de belles émotions encore à vivre au Chaudron et de bientôt retrouver l'élite. Prenez soin de vous. A bientôt ! »

Podcast Men's Up Life