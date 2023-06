ASSE - Mercato : la première recrue estivale des Verts est connue !

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Interrogé par le média, 90football, Mathieu Cafaro, prêté cette saison avec option d'achat à l'ASSE par le Standard de Liège, a clamé son amour pour club forézien : « J'ai envie de jouer à Geoffroy Guichard tous les week-ends. Je suis complètement dans mon élément, j'adore ça et puis si on vit une montée un jour, ça peut être exceptionnel. C'est une ferveur incroyable en fait, ils aiment le club et puis ne lâchent pas. Ils sont toujours derrière nous, c'est incroyable. ». Cette saison, le joueur de 26 ans cumule cinq buts et trois passes décisives.

Cafaro devrait rester

Et l’ASSE aurait décidé de lever l’option d'achat comprise dans le prêt de Mathieu Cafaro, si l'on en croit les informations de Peuple Vert. Après une bonne saison, ponctuée par le titre du « plus beau but de la saison », lors de la remise des trophées UNFP, devrait donc bientôt être définitivement Stéphanois et devrait désormais être lié aux Verts jusqu'en juin 2025.