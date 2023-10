ASSE - Mercato : la vérité éclate enfin sur le retour avorté de Théophile-Catherine !

En mai dernier, le compte Twitter @GaëlB42, toujours bien informé sur ce qui se trame autour de l'AS Saint-Étienne, avait annoncé que le club du Forez aurait sondé Kévin Théophile-Catherine, qui a déjà évolué chez les Verts de 2014 à 2018, pour un retour.

Mais alors que le défenseur central français n'a finalement pas fait son retour chez les Verts et évolue toujours au Dinamo Zagreb, nos confrères de Peuple Vert nous ont appris que ce n'est pas l'ASSE qui aurait été à l'initiative dans ce dossier. La vérité serait que le profil du joueur de 33 ans, proche du coordinateur sportif stéphanois, Loïc Perrin, aurait été proposé aux dirigeants foréziens et que ces derniers n'auraient pas donné suite.

