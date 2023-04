ASSE - Mercato : Larsonneur déjà sollicité, un départ à l'été 2023 possible ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Arrivé l'hiver dernier pour près de 2 M€, Gautier Larsonneur a enfin stabilisé le poste de gardien de but à l'ASSE. Un poste qui était en souffrance depuis le départ de Stéphane Ruffier et sur lequel l'ancien Brestois et Valenciennois a mis tout le monde d'accord en à peine trois mois.

Larsonneur ne prête pas attention aux rumeurs

Auteur d'un nouveau clean-sheet samedi dernier contre Niort (2-0), le Breton commencerait déjà à être convoité en vue de la saison prochaine selon Mohamed Toubache-Ter qui ne précise pas les noms des clubs intéressés. Néanmoins, même si l'ASSE – qui va avoir besoin d'argent pour la saison 2023-24 – est à l'écoute de toutes propositions, un départ n'est « pas du tout à l'ordre du jour ».

Gautier Larsonneur se plait énormément à Saint-Etienne. L'insider le présente même comme un travailleur acharné qui n'hésite pas à faire du rab à l'entraînement pour combler ses quelques défauts et notamment son jeu au pied.