ASSE - Mercato : le club a pris sa décision pour Maçon ! (officiel)

ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L'interview donnée par Yvann Maçon au Progrès, parue ce mercredi, afin d'enterrer la hache de guerre avec les supporters de l'ASSE, n'était pas anodine. Le club stéphanois vient en effet de publier un communiqué pour annoncer que le prêt du latéral droit au Maccabi Tel-Aviv était rompu et qu'il était mis à la disposition d'Olivier Dall'Oglio pour la deuxième partie de saison.

On pensait que c'était fini pour lui à l'ASSE

L'ancien Dunkerquois va donc reprendre le fil de son aventure tourmentée avec les Verts. Tout avait pourtant bien commencé, avec un début de saison canon en 2020-21, qui lui avait valu d'être sélectionné en équipe de France Espoirs. Mais il s'était justement gravement blessé avec les Bleuets, ce qui a cassé son élan. Une fois son mentor Claude Puel parti en décembre 2021, Maçon a coulé avec le navire et a même dû quitter le Forez après s'être pris la tête avec des ultras suite à une défaite à Sochaux (1-2) à l'automne 2022. Prêté au PFC, il avait durement critiqué l'ASSE et ses supporters. On pensait l'aventure terminée, on se trompait...

ℹ️ D’un commun accord, l’ASSE et le @MaccabiTLVFC, ont décidé de rompre le prêt d'Yvann Maçon (25 ans).



De retour dans le Forez, le latéral polyvalent est désormais à la disposition d’Oliver Dall’Oglio. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 5, 2024

