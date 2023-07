ASSE - Mercato : le FC Nantes enrage, de l’argent frais arrive dans les caisses du club

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Franck Honorat à Mönchengladbach, c’est pour très bientôt. Après trois saisons passées au Stade Brestois, Le Télégramme annonce que l’ailier de 26 ans va quitter la Bretagne pour s’engager avec le club allemand. Si certains détails restent encore à régler, Brest va récupérer dans ce transfert un peu plus de 10 M€ dans la transaction, bonus inclus, et a négocié un pourcentage à la revente qui s’établirait entre 10 et 15 %.



L'ASSE va toucher entre 1 et 2 M€

L’ASSE va aussi être gagnante dans cette juteuse transaction. En 2020, quand les Verts avaient vendu Honorat à Brest, le quotidien régional rappelle qu’ils avaient intégré un pourcentage de 15 % sur la plus-value effectuée par le SB29 en cas de nouveau transfert de l’ailier droit, acheté à l’époque 5 M€ par Brest. Si vente d’Honorat à Mönchengladbach va devenir la quatrième plus grosse de l'histoire du club après Romain Faivre à Lyon (15 M€), Ibrahima Diallo à Southampton (15 M€) et Romain Perraud, aussi à Southampton (13 M€), celle-ci pourrait rapporter entre 1 et 2 millions d'euros à l’ASSE. Intéressé par ses services cet été, le FC Nantes peut de son côté faire grise mine.

