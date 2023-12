ASSE - Mercato : le jeune Aiki vers un prêt ?

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Le seul joueur présent dans la dernière liste de l'équipe de France U19 à n'avoir pas eu de temps de jeu en équipe première dans son club lors de la première partie saison est un joueur de l'ASSE. Il se nomme Ayman Aiki. L'ailier stéphanois doit être vraiment apprécié par son sélectionneur pour qu'il continue de faire appel à lui alors qu'il n'évolue qu'avec la réserve de l'ASSE, en N3, sans y briller d'ailleurs...

Dall'Oglio devrait trancher

A 18 ans, Aiki n'a ni marqué ni délivré de passe décisive cette saison en réserve. L'an dernier, il avait été l'invité surprise de l'été et avait marqué le premier but de la saison des Verts lors de leur défaite à Dijon (1-2), avant de disparaître de la circulation. Passé pro, il est sous contrat avec l'ASSE jusqu'en juin 2026. Où Laurent Batlles, à son poste, préférait s'appuyer sur Cafaro, Diarra, Rivera ou encore Bentayg. Lors de ses deux premiers matches à la tête des Verts, Olivier Dall'Oglio, lui, a repositionné Cafaro à gauche et placé Chambost à droite, en faux pied, avec succès contre Bastia (3-2). Ses intentions envers Aiki ne sont pas encore connues à ce jour, mais l'arrivée d'un ailier étant envisagée cet hiver, il est probable que le board stéphanois tente de prêter son joueur. Ce qui lui permettrait de ne pas végéter plus longtemps en N3...

Podcast Men's Up Life