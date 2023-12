ASSE - Mercato : les Verts accélèrent pour leur priorité hivernale

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En quête d'un attaquant cet hiver pour pallier notamment le départ d'Ibrahim Cissoko à la CAN 2024, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne auraient fait de l'attaquant d'Augsbourg, Irvin Cardona, leur priorité. Et le club stéphanois serait passé à l'action dans ce dossier.

Négociations entamées entre l'ASSE et Augsbourg pour Cardona !

En effet, d'après nos confrères du Progrès, les négociations entre l'ASSE et Augsbourg auraient commencés concernant un prêt de six mois du joueur de 26 ans dans le Forez. Chez les Verts, Irvin Cardona pourrait retrouver Olivier Dall'Oglio, qu'il a déjà eu sous ses ordres à Brest de 2019 à 2021. Arrivé en janvier dernier à Augsbourg, le natif de Nîmes n'a inscrit qu'un but en 13 matchs disputés avec le club allemand.

L’ASSE négocie pour Cardona et pense à faire revenir Maçon #mercato



Avec ⁦@ThibaultAuclerc⁩ https://t.co/AXKrUMNxXc — Romain Colange (@RomainColange) December 21, 2023

Podcast Men's Up Life