ASSE - Mercato : les Verts insistent pour un crack du PSG

Depuis le dernier mercato hivernal, le prometteur milieu offensif du Paris Saint-Germain, Ismaël Gharbi (19 ans), est associé à l'AS Saint-Étienne sur le marché des transferts.

Gharbi ne manque pas de courtisans

D'après le compte Twitter @PSGInside_Actus, l'ASSE songerait toujours à recruter en prêt l'international espagnol U19, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le PSG. Ismaël Gharbi, apparu à 8 reprises toutes compétitions confondues avec le club de la capitale la saison dernière, serait aussi suivi en France par l'OGC Nice et l'AJ Auxerre et aurait également des touches en Allemagne (Werder Brême et Union Berlin), au Portugal et en Turquie.

🚨 Info @PSGInside_Actus (Dernière de la soirée ) Ismaël #Gharbi, dispose de nombreuses pistes, en France ( Nice, Saint Etienne, Auxerre etc...), en Turquie, au Portugal et en Allemagne (Werder Brême et Union Berlin). Finalement ça sera un prêt qui pourrait être officialisé… pic.twitter.com/qAMKf1EFcr — Paris Saint-Germain Actualités 🇨🇵🗼🥇 (@PSGInside_Actus) August 20, 2023

