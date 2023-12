ASSE - Mercato : les Verts ont recalé deux joueurs

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le 18 décembre dernier, nos confrères de Peuple Vert ont annoncé que les dirigeants de l'AS Saint-Étienne penseraient à l'ancien ailier gauche du FC Metz, Opa Nguette, libre de tout contrat depuis l'été dernier et son passage aux Émirats arabes unis du côté de Baniyas SC, pour renforcer son attaque cet hiver.

L'ASSE n'a pas donné suite pour Nguette

Mais en réalité, et c'est Peuple Vert qu'il l'indique, ce serait l'agent d'Opa Nguette qui aurait proposé son joueur à l'ASSE et non le club forézien qui aurait manifesté son intérêt pour le Sénégalais. Et les dirigeants stéphanois auraient décidés de ne pas donner suite à cette proposition, le profil de l'ancien Messin n'ayant pas été retenu par le board de l'ASSE.

De son côté, le compte Twitter Tribune Stéphanoise nous a appris que l'ASSE aurait également recalé le latéral droit de l'Espanyol Barcelone, Omar El Hilali, qui aurait été proposé au club.

Irvin Cardona, Yvann Maçon, Junior Sambia. Le point sur le mercato des Verts qui ouvre ses portes le 1ᵉʳ janvier. 👇 #ASSE https://t.co/dfhnrRCa3A — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 29, 2023

