ASSE - Mercato : les Verts ont snobé un cador de Bourg-Péronnas

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE s’est écroulée samedi à Auxerre. Les joueurs de Laurent Batlles ont pris le bouillon pour concéder leur pire défaite de la saison face à des Icaunais portés par un triplé d’Ado Onaiwu (5-2). L’heure est désormais au rebond, dès ce samedi au 7e tour de la Coupe de France contre Bourg-Péronnas (13h45). Jordan Gonzalez, jeune entraîneur du futur adversaire des Verts, aurait pu officier à l’ASSE si les dirigeants lui avaient ouvert les portes du club forézien.

« L'ASSE m’a appelé pour que je prenne les U16 »

« L’année où j’étais au FC Lyon avec les U17 nationaux, l’ASSE m’a appelé en novembre pour que je prenne les U16. C’était pour remplacer Gilles Rodriguez, a-t-il confié au site Poteaux Carrés. J’ai passé un entretien avec Dominique Rocheteau, Razik Nedder et Philippe Guillemet, qui était à l’époque le directeur du centre de formation. Tout s’était bien passé, j’avais visité les installations, on avait parlé contrat, etc. Tout était bouclé, je n’attendais que la signature mais c’est tombé à l’eau au dernier moment parce que j’étais de la région lyonnaise. Ils ont finalement décidé de prendre quelqu’un qui était un peu plus du cru à ma place. »

#ASSE Jordan Gonzalez : "On ne laissera pas la recette à Saint-Etienne" https://t.co/tiU4tY6Hm7 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) November 14, 2023

