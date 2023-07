ASSE - Mercato : les Verts vont-ils tenter le coup pour ce joueur libre ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'information a été donnée par le quotidien l'Equipe en milieu de matinée : Ibrahim Sissoko, qui avait repoussé les offres de l'ASSE il y a plus d'un an, vient de résilier son contrat avec le FC Sochaux. Lui qui était lié au FCSM jusqu'en 2026.

La Ligue 1 en attente

L'ASSE qui, à cette heure, n'a pas avancé ses pions pour tenter de le récupérer, va-t-elle changer de comportement maintenant que le joueur est libre ? On en doute. Et notamment parce que le joueur, au vu de ses récentes statistiques (13 buts la saison dernière), pourrait profiter d'une offre d'un club évoluant en Ligue 1 et non en L2.

A suivre.

