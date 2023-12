ASSE – Mercato : Lobry et Monconduit sacrifiés pour la bonne cause ?

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Comme révélé par L’Equipe, l’ASSE souhaite se séparer de deux milieux de terrain cet hiver au Mercato : Victor Lobry et Thomas Monconduit, deux éléments à gros salaires (plus de 25 000€ par mois) respectivement sous contrat jusqu’en juin 2024 et 2025.

De l’espace pour prolonger Moueffek ?

Derrière cette volonté validée par Olivier Dall’Oglio, il y a deux plans : tenter de prolonger Aïmen Moueffek et faire de l’espace aux jeunes. En effet, le premier nommé arrive en fin de contrat en juin et, si des discussions ont eu lieu, elles patinent aujourd’hui fortement autour du salaire offert.

La volonté de miser sur Amougou et Fall

Concernant la volonté de faire la place aux jeunes, l’ASSE entend continuer à valoriser Mathis Amougou, qui s’est fait un nom au Mondial U17 avec l’équipe de France (finaliste), mais également donner de l’espace à Cheikh Fall, qui a fait ses débuts récemment. Lobry et Monconduit sont donc deux sacrifices nécessaires.

