ASSE - Mercato : Lorient a donné sa réponse à Sainté pour Grbic et Pagis

Même si la priorité hivernale en attaque de l'ASSE serait l'attaquant d'Augsbourg, Irvin Cardona, les dirigeants foréziens étudieraient d'autres pistes offensives, dont deux venant de Lorient : Adrian Grbic et Pablo Pagis.

Grbic et Pagis sont sur le marché !

Bonne nouvelle pour les Verts, les Merlus seraient ouverts à un départ cet hiver d'Adrian Grbic et Pablo Pagis, si l'on en croit les informations de nos confrères Ouest-France. L'Autrichien et le Français, qui n'ont joué respectivement qu'un et trois matchs depuis le début de la saison, seraient donc disponibles sur le marché lors de ce mercato hivernal. L'ASSE est prévenu.

