ASSE Mercato : Luis de Sousa prêt à jouer un autre mauvais tour aux Verts ?

Luis de Sousa, qui avait quitté l'ASSE pour Pau l'été dernier après être resté seulement quelques mois dans le Forez où il avait participé à un Mercato hivernal plutôt réussi, sera le seul ancien stéphanois présent mardi prochain pour recevoir les Verts. Louis Mouton, prêté par l'ASSE, n'est pas disponible pour ce match, et Henri Saivet est endeuillé, lui qui vient de perdre sa maman.

Après Sylla cet été, Pau vient de signer un autre joli coup en faisant revenir Begraoui

L'ancien Girondin avait inscrit, sur penalty, le premier des deux buts de la victoire paloise à Geoffroy-Guichard (2-1) fin novembre. Deux mois plus tard, les Verts tenteront donc de prendre leur revanche face à une formation qui les précède de 2 points au classement. Et qui s'appuie sur la 3e meilleure attaque. Une attaque emmenée par un Moussa Sylla en grande forme (9 buts cette saison pour l'ancien monégasque), et que vient renforcer Yanis Begraoui, à nouveau prêté par Toulouse, après avoir inscrit 8 buts en une demi-saison l'an dernier avec Pau. Où le travail de De Sousa semble commencer à porter ses fruits.

