ASSE Mercato : M'Vila intéresse bien un club de Ligue 1 !

L'information est donnée par nos confrères de l'Equipe. Et montre que Yann M'Vila, libre de tout engagement depuis la fin de son contrat à l'Olympiakos, en Grèce, intéresse bel et bien un club de Ligue 1. On parlait récemment de Sunderland, son ancien club, susceptible de l'accueillir outre-Manche, mais c'est en France que le joueur pourrait se retrouver.

Accord salarial à trouver

Ainsi, le FC Metz serait sur le dossier. Un club dans lequel travaille le directeur du football, Pierre Dréossi, qui a connu M'Vila au Stade Rennais. Il resterait encore un accord salarial à trouver. Ce qui ne sera pas forcément simple.

A suivre.

