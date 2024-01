ASSE - Mercato : Monconduit discute avec un autre club de L2, une décision tombe pour Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

L'ASSE tente de recaler ses "indésirables" et son opération dégraissage concerne notamment Gaëtan Charbonnier, comme révélé sur notre site le week-end dernier. L'attaquant devrait être libéré de son contrat avant de filer à Bastia.

VA veut Monconduit

Matthieu Dreyer, Victor Lobry et Thomas Monconduit n'entrent plus dans les plans de l'ASSE eux non plus, et selon L'Equipe, une destination pourrait se préciser pour l'ancien Merlu. A 32 ans, Monconduit, qui était sur les tablettes d'Angers et surtout d'Auxerre l'été dernier, pourrait rejoindre Valenciennes. "Sous contrat avec les Verts jusqu'au 30 juin 2025, le milieu de terrain défensif a entamé des discussions avec Valenciennes, actuelle lanterne rouge de Ligue 2", indique en effet le média. Qui croit savoir que l'ASSE va tenter de vendre Aïmen Moueffek (22 ans), puisque le milieu refuse de prolonger alors qu'il arrive en fin de contrat...

Podcast Men's Up Life