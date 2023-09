ASSE - Mercato : Monnet-Paquet garde le cœur vert et ironise sur un retour à Saint-Etienne

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le 5 août, à l'occasion de la 1ère journée de championnat contre Grenoble (0-1), Kévin Monnet-Paquet a rendu visite à l'ASSE. L'ailier de 35 ans est actuellement sans club après une expérience de deux ans à Chypre. A Evect, il a confié qu'il n'était pas décidé à raccrocher les crampons, malgré trois ruptures des ligaments croisés, mais aussi qu'il aurait aimé revenir à Saint-Etienne, ville et club auxquels il est très attaché.

"Quand tu as passé autant de temps dans un club comme Saint-Étienne..."

"Mon téléphone n'a pas sonné ! Pourtant, je voyais tout le temps les dirigeants de l'ASSE (rires) ! Je pense que ça n’était pas dans leurs plans ni dans les miens de revenir. J’ai fait une demie saison blanche l’année dernière… Moi, ça m’aurait arrangé de revenir (sourire), je suis à côté, je connais le club mais, blague à part, ce n’est pas dans leur projet ni dans les miens. Je suis là, je les supporte. Je les croise souvent, je parle avec eux, tout va bien. C’est vrai que maintenant, ils jouent avec des pistons donc peut-être qu’à une autre époque, ça aurait pu se faire (sourire), mais là ce n’est pas dans les petits papiers. Quand tu as passé autant de temps dans un club comme Saint-Étienne, forcément ça marque. Je suis très attaché à l’ASSE, je connais encore beaucoup de personnes là-bas, forcément c’est présent parfois dans un coin de ta tête d’aider d’une certaine manière mais, pour l’instant, ce n’est pas ce que je souhaite. On ne me l’a pas proposé."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🎙️ Kévin Monnet-Paquet évoque son avenir :



« En France, il y a eu un ou deux clubs en Ligue 2 mais ça ne s’est pas fait. Je suis en attente et on verra ce qui se passera.



(...) Un retour à l'ASSE ? Moi ça m’aurait arrangé, je suis à côté, je connais le club.



Mais blague à… pic.twitter.com/MCOnsPspxi — Actu Sainté (@actusainte) September 8, 2023

Podcast Men's Up Life