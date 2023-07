ASSE – Mercato : négociations pour Livolant, Guingamp trop gourmand ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Après Ibrahim Sissoko, l'ASSE cherche à recruter un offensif polyvalent et un défenseur centrale. Et deux dossiers sont menés de front : ceux qui mènent à Jérémy Livolant (Guingamp) et à Dylan Batubinsika (Famalicao).

Guingamp demande 2 M€

Comme annoncé ce matin dans nos colonnes, le dossier du défenseur congolais avance bien. Le joueur a donné son accord et l'ASSE espère finaliser avec Famalicao dès cette fin de semaine. Quant à Livolant, cela s'annonce plus compliqué. Une première offre serait partie en ce début de semaine mais elle serait inférieure à ce que demande Guingamp. Selon Ouest-France, le club breton a fixé entre 2 et 2,5 M€ le bon de sortie de son joueur, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat... Des prétentions qui ne correspondraient pas vraiment à l'indemnité envisagée par l'ASSE.

Selon Ouest-France, Livolant devrait participer demain au match amical de Guingamp contre Le Mans. On semble donc assez loin d'un accord...

