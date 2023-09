ASSE - Mercato : Nkounkou a fait ses adieux aux supporters

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Niels Nkounkou est un joueur de Francfort, six mois après son arrivée à l'ASSE. "Ce départ est un soulagement dans le sens où Niels voulait partir, a expliqué Loïc Perrin en conférence de presse. Le transfert est de 11 M€ en comptant les bonus et on a gardé un pourcentage sur une éventuelle plus value. Les deux premières offres n'étaient pas satisfaisantes mais là, tout le monde s'y retrouve. On espère que Niels franchira un nouveau palier en Allemagne. De notre côté on avait anticipé avec Mahmoud Bentayg et Stéphane Diarra."

"Je n'ai jamais triché, j'ai toujours tout donné pour défendre les couleurs de l'ASSE et pour me montrer digne du club"

Niels Nkounkou, lui, a laissé un message aux supporters stéphanois sur Instagram : « Supporter stéphanois, À mon arrivée le 14 janvier 2023, je ne pouvais imaginer une 2ème partie de saison de la sorte, que ça soit individuellement ou collectivement. À domicile comme à l'extérieur, vous avez toujours été derrière nous malgré la situation du club, votre énergie nous a permis de nous relever et de nous surpasser pour pouvoir sortir ensemble de cette situation. Pour cela, j'aimerais remercier le Coach Batlles et son staff pour m'avoir donné leur confiance. Sans oublier mes coéquipiers avec qui j'ai passé de super moments. C'est ensemble que nous avons pu atteindre nos objectifs collectifs, et c'est parce qu'ils m'ont mis dans les meilleures conditions, que j'ai aussi pu accomplir des objectifs individuels. Je n'ai jamais triché, j'ai toujours tout donné pour défendre les couleurs de l'ASSE et pour me montrer digne du club. Nos derniers moments auront certes été plus compliqués mais n’effaceront jamais le respect et I’affection que je porte à ce maillot. J'aurai passé 6 mois extraordinaires à vos côtés, du fond du cœur je souhaite tous vous remercier et vous dire au revoir. »

🎥 Niels Nkounkou officialise son départ de l’ASSE sur Instagram avec une petite vidéo de son passage dans le Forez :



(post Instagram du joueur)pic.twitter.com/M48EDjQ4Sv — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) September 1, 2023

Podcast Men's Up Life