ASSE – Mercato : on en sait plus sur les conditions du départ d'Yvann Maçon

S'il y a un an l'ASSE caressait encore l'espoir de vendre Yvann Maçon pour près de 5 M€, ce tarif doit aujourd'hui bien faire sourire d'autant que les Verts avaient alors repoussé une offre de Ligue 1 de 3 M€ pour leur latéral droit.

Aujourd'hui, Yvann Maçon, qui s'envole pour le Maccabi Tel-Aviv la semaine prochaine, vaut beaucoup moins et son prêt mitigé au Paris FC a encore fait tomber la cote de l'ancien joueur de Dunkerque, sous contrat jusqu'en juin 2025.

Bien que l'ASSE ne fera probablement pas une moins-value sur un joueur acheté pour 450 000€ en janvier 2020, il faudra attendre 2024 pour le savoir. L'Equipe rapporte en effet qu'il ne s'agit que d'un prêt d'un an avec option d'achat. Option visiblement pas obligatoire.

Pour résumer

