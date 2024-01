ASSE - Mercato : on sait pourquoi le dossier Mbuku bloque

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Comme nous vous l'avons annoncé ce lundi, le dossier Nathanaël Mbuku à l'AS Saint-Étienne est au point mort. Il n'y a pas eu la moindre avancée concrète ces derniers jours en vue d'une arrivée de l'ailier gauche d'Augsbourg chez les Verts, Olivier Dall'Oglio n'ayant toujours pas tranché concernant l'ancien Rémois.

L'ASSE ne veut pas d'un Diarra bis

D'après Envertetcontretous, la réticence du board stéphanois et d'Olivier Dall'Oglio à signer Nathanaël Mbuku viendrait du faible temps de jeu qu'a eu le joueur de 21 depuis son arrivée en Allemagne. "Le club est échaudé par l'échec Stéphane Diarra, prêté cet été par le FC Lorient. L'ailier droit en manque de temps de jeu, enchaîne les pépins physiques et son apport est très loin des espérances. L'ASSE veut un joueur apte immédiatement à apporter un plus à l'équipe d'Olivier Dall'Oglio et ne veut donc pas se tromper dans son recrutement. Le club du Forez dispose d'un peu de temps puisque la prochaine rencontre officielle est fixée au mardi 23 janvier à Pau", explique le site de supporters des Verts.

