ASSE - Mercato : Perrin ferme la porte à sept départs cet hiver

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Présent ce vendredi en conférence de presse en marge de la présentation d'Irvin Cardona, le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, a annoncé qu’aucun départ n’était envisagé cet hiver pour les joueurs à qui il ne reste plus que six mois de contrat et que des discussions étaient en cours avec certains d’entre eux pour une prolongation.

Charbonnier & Co iront au bout de leur contrat avec les Verts

Ce qui veut dire que Matthieu Dreyer, Mickaël Nadé, pourtant courtisé en Turquie, Aïmen Moueffek, Victor Lobry, Dylan Chambost, Maxence Rivera et Gaëtan Charbonnier, qui arrivent tous en fin de contrat en juin prochain avec le club du Forez, ne devraient pas quitter Sainté lors de ce mercato hivernal.

💚 Première semaine en Vert, premiers mots de Stéphanois pour Irvin Cardona !



Le replay de la conférence de presse du nouvel attaquant des Verts, accompagné d'Olivier Dall'Oglio et Loïc Perrin 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 5, 2024

Podcast Men's Up Life