ASSE - Mercato : Pintor arrive en Autriche, un ancien Vert prêt à l'accueillir

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Foot Mercato l'annonce : Lenny Pintor s'apprête à quitter l'ASSE, un an après son arrivée en provenance de l'OL, ou plutôt que l'équipe réserve de l'OL. L'attaquant va s'engager avec LASK ce vendredi, pour trois ans.

Gourna lui a envoyé un message

« Bienvenue en Autriche mon frère », lui a envoyé Lucas Gourna-Douath, en anglais, sur Twitter. Le jeune milieu de terrain, formé à l'ASSE avait rejoint le RB Salzbourg il y a un an, pour 12 M€. Pintor, lui, débarquera gratuitement à Linz, l'ASSE conservant juste une pourcentage sur une éventuelle plus value, comme l'avait fait l'OL l'été dernier.