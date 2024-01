ASSE - INFO BUT! Mercato : Dall'Oglio n'a pas encore tranché pour Mbuku !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après l'échec des dossiers Alan Virginius et Maxime Bangré, partis respectivement à Clermont et Troyes, l'AS Saint-Étienne, en quête d'un deuxième renfort offensif cet hiver après Irvin Cardona, cible l'ailier gauche d'Augsbourg, Nathanaël Mbuku.

Dall'Oglio fait retarder le dossier Mbuku

Selon nos informations, des discussions entre le club forézien, le club allemand et le joueur ont bien lieu mais il n'y a, à l'heure actuelle, pas d'avancées significatives. L'entraîneur des Verts, Olivier Dall'Oglio, n'a toujours pas tranché concernant sa volonté de recruter ou non l'ancien joueur du Stade de Reims. Le transfert de ce dernier dans le Forez est donc loin d'être imminent et ne devrait pas intervenir avant le match de ce samedi (15h) contre Laval. À noter aussi que ce dossier n'est pas lié au départ de Gaëtan Charbonnier vers le SC Bastia.

#ASSE #Mercato



Au sujet de #Mbuku, discussions continues entre le joueur et le club.

Intérêt évident, mais Olvier Dall'Oglio n'a pas tranché à cette heure.

Dossier non lié au départ de #Charbonnier.#ALV — Benjamin Danet (@benjamindanet) January 10, 2024

Podcast Men's Up Life