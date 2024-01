ASSE Mercato : réunion au sommet, la dernière priorité hivernale de Dall’Oglio activée !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Olivier Dall’Oglio veut recruter encore un attaquant. Malgré les arrivés d’Irvin Cardina et de Nathanaël Mbuku, l’entraîneur des Verts n’en démord pas : son secteur offensif est encore trop clairsemé.

« On est toujours à la recherche d’un attaquant. Vu que Stéphane Diarra s’est blessé, on peut considérer que Nathanaël Mbuku est le joueur qui le remplace. Donc, on cherche encore, mais après ce seront les opportunités qui vont se présenter, mais on est très attentif », a-t-il signalé ces derniers jours.

Réunion d'urgence à l'ASSE

Selon Peuple Vert, les dirigeants de l’ASSE ont entendu le message de leur coach. Une réunion se serait ainsi tenue hier après la victoire face à Pau (1-0). La cellule de recrutement et le board stéphanois souhaitent absolument boucler une nouvelle arrivée dans les sept jours à venir.

