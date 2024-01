ASSE - Mercato : revirements pour Cardona et Maçon !

L’ASSE attend toujours sa première recrue hivernale. Hier, Irvin Cardona n’a finalement pas posé ses valises à l’Etrat, comme ce qui était prévu à l’origine mais pas de panique. « Cardona va être libéré par Augsbourg et son arrivée dans le Forez ne fait plus guère de doute même s'il reste de petits détails à régler », a annoncé hier soir Foot Mercato.

FM en a profité pour ajouter qu’Yvann Maçon est attendu à l'entrainement ce mercredi ou au pire jeudi et qu’un départ n’était pour l'instant pas à l'ordre du jour. Selon Evect, Olivier Dall’Oglio pourrait le tester dès ce samedi en amical contre Grenoble.

⚽️ ASSE - INFO BUT! Mercato : ça bouge de plus en plus pour Nadé !