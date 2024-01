ASSE Mercato : Romeyer va encore devoir sortir le chéquier, et pas pour se renforcer !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Faute de briller dans l'art de recruter, l'ASSE s'est fait une spécialité ces derniers hivers : payer ses joueurs pour qu'ils partent avant la fin de leur contrat. Il y a deux ans, les Verts, après avoir licencié Stéphane Ruffier un an plus tôt, ce qui leur coûtera près d'1 M€, avaient trouvé un accord avec Joris Gnagnon pour le libérer de son contrat quelques mois après l'avoir engagé malgré un surpoids évident. L'an dernier, Roland Romeyer avait sorti le chéquier pour permettre à Laurent Batlles de se délester de deux joueurs qui n'entraient plus dans ses plans malgré leurs gros salaires : Gabriel Silva et Sergi Palencia.

Les départs de Lobry, Monconduit et Dreyer dans les tuyaux

Cet hiver, à six mois de la fin de son contrat, Gaëtan Charbonnier avait résilié avant de signer un an et demi à Bastia. Victor Lobry devrait en faire de même ces prochaines heures avant de s'engager à Guingamp à en croire Le Télégramme. L'ancien palois passe sa visite médicale ce vendredi soir en Bretagne où un contrat de six mois l'attend. Et pour poursuivre son opération dégraissage, l'ASSE espère trouver un accord avec Thomas Monconduit et Matthieu Dreyer afin qu'ils résilient eux aussi. Ce qui ne devrait être possible, étant donné leurs émoluments actuels, qu'en leur faisant un petit chèque. Le lot d'un club qui entasse les "Flops". A l'instar de Jimmy Giraudon, qui avait trouvé un accord avec le club forézien pour être libéré, l'été dernier, à un an du terme de son contrat.





