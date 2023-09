ASSE - Mercato : Tardieu n'est pas venu chez les Verts que pour Batlles !

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

BUT! : Florian, vous voilà enfin, Stéphanois. Cela aura mis du temps...

Florian TARDIEU : (Il sourit) C'est vrai. On avait déjà discuté l'été dernier mais c'était un peu compliqué par rapport à Troyes. Quand j'ai appris que Saint-Etienne me voulait à nouveau, j'ai sauté sur l'occasion. Cette fois, ça a pu se faire et j'en suis très content.

Il y avait aussi Bordeaux...

Oui. Il y a eu des discussions. Mais pas plus que ça.

On suppose que la présence de Laurent Batlles a pesé dans votre décision...

Oui bien sûr. C'est vrai que ça s'était bien passé entre nous à Troyes. C'est un plus de le retrouver ici. Mais il n'y a pas que le coach. C'est l'AS Saint-Etienne, un club mythique.

Vous connaissez certains joueurs, mis à part Dylan Chambost ?

Je connaissais surtout Anthony Briançon. Les autres aussi, de noms. La plupart, on s'est déjà rencontrés.

Quel regard portez-vous sur le groupe ?

Je le découvre. Je viens d'arriver. Mais d'entrée de jeu on sent qu'il y a de la qualité.

Vous êtres très proche de Jessy Moulin. Vous a-t-il encouragé à signer à l'ASSE ?

Bien sûr. Jessy a été le premier à me féliciter quand mon arrivée a été officialisée. Il m'a envoyé un message. Il n'attendait que ça ! Il est content et fier pour moi.

Le début de saison de l'équipe ne vous a pas refroidi ?

Non. Ce n'est que le début. C'est sûr qu'au niveau des points, il en manque un peu. Au moins deux ou trois, notamment ceux perdus à Annecy. Mais la saison va être longue.

"Je suis prêt à jouer. Je n'attends que ça !"

Vous maitrisez bien le système, c'est le même qu'à Troyes...

On verra quels seront les choix du coach mais c'est vrai que j'ai des repères dans ce système. Après, je m'adapte, il n'y a pas de souci.

Quel est votre poste préféré ?

Je peux jouer un peu partout au milieu mais c'est vrai que j'aime bien jouer en sentinelle. Cela fait quelques saisons que je suis installé à ce poste. Il me plait bien.

Vous avez peu joué avec Troyes ces derniers mois. Est-ce dû à votre blessure ?

Au début oui, en fin de saison dernière. Mais à mon retour, j'ai senti que je n'avais plus la confiance du coach. C'est comme ça. ça fait partie du foot. Et c'est du passé maintenant.

Physiquement, où en êtes-vous ?

Je me sens très bien. J'ai fait une bonne préparation. Je suis prêt à jouer. Je n'attends que ça !

Podcast Men's Up Life