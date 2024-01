ASSE : Mercato terminé dans le sens des arrivées pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Avant le match ce samedi entre l'AS Saint-Étienne et Amiens, perdu par les Verts (0-1), Loïc Perrin s'est exprimé au micro de beIN Sports. Interrogé sur la fin du mercato hivernal, le coordinateur sportif stéphanois a fait plusieurs annonces.

Il a tout d'abord confirmé que Thomas Monconduit ne devrait pas quitter le club du Forez d'ici le 31 janvier. "Pour être totalement transparent, Thomas Monconduit, c’est un joueur qu’on avait reçu avec le coach. On lui a dit qu’on pensait qu’il allait avoir moins de temps de jeu sur cette seconde partie de saison. Il a su montrer de belles choses à l’entraînement. Il a plu à Olivier Dall'Oglio, c’est pour ça qu’il a été titulaire mardi, qu’il est encore dans le groupe ce soir (samedi). Parfois les choses bougent, changent mais c’est aussi par rapport à ce que montrent les joueurs et leur attitude. Parce qu’elle est là la réponse. Et lui a su montrer des belles choses."

Cardona et Mbuku, seules recrues de l'hiver ?

L'ancien défenseur central et capitaine des Verts a ensuite laissé entendre qu'il ne pourrait finalement y avoir aucune autre recrue d'ici la fin du marché hivernal. "On va attendre de voir ce qui se présente jusqu’à la semaine prochaine. Mais c’est vrai qu’on a un groupe conséquent. Aujourd’hui, on a la chance de ne pas avoir de blessés, même si bien sûr je pense à Stéphane Diarra, qui est out jusqu’à la fin de saison. Donc, on a un groupe qui est assez étoffé. C’est une bonne chose, avec des joueurs de qualité. Mais après ce sont des groupes qu’il faut aussi gérer donc oui si on a la possibilité encore peut-être de dégraisser, on le fera. Pour l’instant, il y a aucune discussion en cours avec d’autres clubs. Nous on est convaincu que nos recrues sont de bonnes pioches. L’avenir nous le dira. Ce sont de bons joueurs. On cherchait des profils qu’on n’avait pas forcément dans notre effectif pour nous apporter autre chose. J’espère qu’on aura fait le bon choix, nous on est content de ce qu’on a fait. On est content aussi d’avoir pu faire deux joueurs assez rapidement même très rapidement dans le mercato. Maintenant les résultats nous diront le reste."

⚽️ #MaxiLigue2

🎙️ Loïc Perrin : "Si on a la possibilité de dégraisser, on le fera, pour l'instant il n'y a aucune discussion en cours avec d'autres clubs" pic.twitter.com/xxA5RwlL6y — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 27, 2024

