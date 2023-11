ASSE – Mercato : un cadre de Batlles confirme avoir reçu des offres cet été

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Comme révélé l’été dernier, l’ASSE a bien reçu des offres pour Lamine Fomba (25 ans). Dans les colonnes du Progrès, l’ancien Nîmois, arrivé en janvier dernier chez les Verts, a confirmé qu’il aurait pu partir : « Au mercato, j’ai eu des possibilités de rejoindre plusieurs clubs qui jouaient la coupe d’Europe, mais ça ne s’est jamais concrétisé ».

Fomba rêve toujours de Ligue des Champions

Devenu titulaire indiscutable pour Laurent Batlles, Fomba ne s’en cache pas : il rêve de taper plus haut et de jouer la Ligue des Champions. « Je n’ai que 25 ans, certains la découvrent à 28 ou 29 ans, c’est toujours possible », a glissé l’intéressé.

Pour autant, Lamine Fomba ne regrette pas d’avoir parié sur les Verts, lui qui est arrivé au club quand l’ASSE était lanterne rouge : « J’ai vite vu que le niveau était au-dessus. Ce n’était qu’une question de confiance ».

