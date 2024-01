ASSE Mercato : un chouchou de Romeyer chez les Verts règle ses comptes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

À 21 ans, Saïdou Sow a souvent pu donner l’impression qu’il pourrait être le joueur d’un seul club, l’ASSE. Apprécié par Roland Romeyer, comme Loïc Perrin avant lui, le défenseur central n’a pourtant pas été retenu plus que ça à l’été 2023 pour finalement rejoindre les rangs du RC Strasbourg. S’il fait tout pour oublier le triste épisode de son départ du Forez, le joueur de 21 ans n’en reste pas moins chagriné.

« Ça fait mal mais j’avance et je n’oublie rien »

« Mon départ ? Il y a des choses que tu ne contrôles pas. J’étais en confiance, mais je n’étais pas vraiment dans les plans. Rester pour recommencer la même année dans la même situation n’était pas la bonne solution. Je préfère être à un endroit où on me fait confiance, a-t-il affirmé à Be Foot. De mes premiers matchs jusqu’à mon départ, j’ai tout connu là-bas. Ça fait mal mais j’avance et je n’oublie rien. C’est ainsi que se font les carrières. »

