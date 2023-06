ASSE - Mercato : un club italien veut détourner Krasso de l'Etoile Rouge

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

Vu la saison qu'il vient de réussir, avec ses 17 buts et 12 passes décisives, Jean-Philippe Krasso mérite assurément mieux que de rester en Ligue 2, même dans un club aussi prestigieux que l'AS Saint-Etienne. Mais on se dit aussi que son talent doit l'emmener plus loin que la Serbie et l'Etoile Rouge de Belgrade, où il serait sur le point de signer, selon la presse locale. Et ça tombe bien car un club italien a fait part de son intérêt.