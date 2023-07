ASSE - Mercato : un fauteur de trouble signé par les Verts ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’ASSE tient sa première recrue : Ibrahim Sissoko. « Je suis très content de rejoindre Saint-Étienne, une terre de football, un grand club avec un public chaud. Je rejoins un projet qui me plaît, j'ai à cœur de faire de belles choses et d'atteindre nos objectifs », explique l’ancien attaquant du FC Sochaux sur le site officiel des Verts. Lucas Gourna, qui connaît bien Sissoko, valide cette arrivée à l’ASSE et parle de lui comme d’un frère ! « Supporters stéphanois, merci de bien accueillir mon grand frère. Je vous assure qu’il portera haut nos couleurs », a affirmé l’ancien Vert sur son compte Twitter.

« Sissoko, ça promet »

Cela devrait rassurer les supporters de l’ASSE, qui ont entendu quelques échos assez négatifs au sujet de la première recrue estivale des Verts. « Très mauvaise mentalité qui peut vite foutre la mer** dans un vestiaire…», « Attitude nonchalante », et « Rarement vu un joueur aussi prétentieux et irrespectueux envers l’institution », sont ainsi autant d’indiscrétions listées par GaëlB42 au sujet de Sissoko avant sa signature officielle dans le Forez. « Sissoko, ça promet », a conclu pessimiste l’insider sur Twitter.

I.Sissoko, ça promet 😔#ASSE — Gaël (@GaelB42) July 5, 2023

