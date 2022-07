ASSE - Mercato : un flop bien connu des Girondins dirait oui à Xavi au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Sergi Palencia est sous contrat jusqu'en 2023 avec l'ASSE. N'ayant jusqu'ici pas su trouver sa place chez les Verts, le latéral espagnol entre dans une saison cruciale pour sa carrière et tentera de s'illustrer en Ligue 2 sous les ordres de Laurent Batlles. En attendant, l'ancien Bordelais s'est exprimé non pas sur les Verts, mais sur le club de son coeur, le FC Barcelone.

"Le Barça, c'est le Barça"

Gerard Romero a relayé des propos de l'arrière droit des Verts dans lesquels il clame tout son amour pour Xavi et le FC Barcelone. « Le Barça, c'est le Barça. Il y a des équipes, et beaucoup de très grandes en Europe, mais maintenant Xavi attire beaucoup. S'appeler Xavi, Zidane... c'est un plus parce que si tu doutes, tu vas dans l'équipe où s'entraîne le coach qui t'appelle » a déclaré le natif de Catalogne. Sergi Palencia est au passage un produit de la formation du Barça qu'il a rejoint dès l'âge de 11 ans et jusqu'à ses 22 ans.

Palencia ouvre peut-être la porte à un retour chez les Blaugranas, mais en attendant il devra prouver avec l'ASSE qui attend toujours que le joueur s'épanouisse enfin.