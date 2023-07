ASSE - Mercato : un géant d'Europe a craqué sur Gourna-Douath, jackpot pour les Verts ?

Pur produit du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, Lucas Gourna-Douath a quitté les Verts l'été dernier pour rejoindre le RB Salzbourg après deux premières saisons réalisés chez les Verts.

Auteur d'une première saison remarquée et remarquable avec le club autrichien, le milieu de terrain français commence à attirer l'oeil de grands clubs européens. Ce serait le cas notamment de l'AC Milan, qui, d'après le journaliste italien, Nicolò Schira, se serait renseigné dernièrement sur l'ancien Vert. Même si aucune offre n'aurait pour l'heure été formulée par les Rossoneri, cet intérêt est une bonne nouvelle pour le club du Forez car il possède un pourcentage sur une possible revente de Lucas Gourna-Douath.

#ACMilan have asked info for #Salzburg’s midfielder Lucas #GournaDouath (born in 2003). #transfers