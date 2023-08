ASSE - Mercato : un gros indice rapproche Nkounkou de Francfort

À trois jours de la fermeture du mercato estival, l'Eintracht Francfort n'a toujours pas bouclé l'arrivée du latéral gauche de l'AS Saint-Étienne, Niels Nkounkou, qui aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le club allemand.

Mais les choses pourraient bien s'accélérer dans les prochaines heures puisque le septième de la dernière Bundesliga serait en passe de perdre l'un de ses latéraux gauches, Christopher Lenz, si l'on en croit les informations du journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg. L'ancien joueur de l'Union Berlin serait tout proche de rejoindre le RB Leipzig moyennant 2 millions d'euros. Les dirigeants francfortois devraient le remplacer d'ici la fin du mercato estival et pourraient donc revoir leur offre à la hausse pour recruter Niels Nkounkou.

