ASSE - Mercato : une recrue en approche, un nouveau départ se précise !

Pur produit du centre de formation de l'AS Saint-Étienne, Mathys Saban a déjà disputé plusieurs rencontres avec l’équipe première des Verts : quatre en Ligue 1, une en Coupe de France et trois, la saison dernière, en Ligue 2.

Vers un départ en prêt pour Saban ?

Mais alors que le jeune ailier gauche français est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club du Forez, il pourrait quitter temporairement son club formateur cet été. Et pour cause, d'après nos confrères du Progrès, Mathys Saban pourrait être prêté à un club de Ligue 2 ou de National 1 afin qu'il emmagasine du temps de jeu et de l'expérience et qu'il revienne ensuite plus aguerri à l'ASSE. Par ailleurs, Le Progrès confirme que Dylan Batubinsika se rapproche de l'ASSE même si les derniers détails ne sont pas encore finalisés.

