ASSE - Mercato : un nouveau patron est enfin arrivé chez les Verts !

Un nouveau leader s’affirme à l’ASSE. En deux matches, Florian Tardieu a déjà mis tout le monde d’accord. Surtout lors du dernier en date, une victoire à Caen (2-1, samedi dernier) : buteur pour l’ouverture du score sur penalty (30e), il s’est démultiplié au milieu de terrain. « ll est là pour réguler l’aspect offensif et défensif. Dans la tenue du ballon, c’est aussi très propre. Il est très important », a déjà résumé Laurent Batlles, qui a insisté pour le débaucher de l’ESTAC au mercato estival. Dans un effectif où le manque de leader est criant depuis le début de la saison, l’Istréen en de 31 ans, par son volume, son sens tactique et son analyse du jeu, est déjà considéré comme un patron, selon L’Équipe.

« Je suis très fier d'avoir rejoint un top club »

« Je suis très fier d'avoir rejoint un top club. J’avais aussi envie de jouer devant un stade en feu. J’ai aussi fait la fierté de mon grand-père qui est né à Saint-Étienne. C’était le plus heureux ! Il était très ému quand j’ai signé ici car il a grandi avec les épopées des Verts, explique-t-il dans Le Progrès. Les victoires comme à Caen, dans la souffrance, sont belles car elles font ressortir l’état d’esprit. C’était important dans notre situation. C’était long, on a beaucoup couru derrière la balle mais j’ai kiffé ! À la fin, on était tous sur les rotules. Tout le monde s’est arraché. »

