ASSE : un recalé de Batlles porté disparu et un retour de taille avant le PFC !

Poteaux Carrés fait le point ce jeudi sur les joueurs prêtés par l'ASSE cet été. Parmi eux, Yvann Maçon est au chômage technique avec le Maccabi Tel Aviv depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Si Louis Mouton enchaîne les titularisations depuis son arrivée à Pau, la situation est plus compliquée pour les deux attaquants prêtés au Luxembourg, Mathys Saban et Yanis Lhéry.

Diarra de retour à l'entraînement !

Buteur en Coupe contre le FC Racing Heiderscheid-Eschdorf (11-0), Lhéry n'a disputé que 45 minutes en 4 entrées en jeu avec le FC Progrès Niedkorn, 3e du championnat luxembourgeois. Et la situation de Saban est encore pire : avec son club de l'Union Titus Pétange, 6e au classement, le jeune stéphanois n'a pas encore disputé la moindre minute en équipe première ! Par ailleurs, Stéphane Diarra a fait son retour à l'entraînement du jour.

