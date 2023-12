ASSE : un recalé de Batlles voit enfin la lumière !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Au grand désespoir de Roland Romeyer, qui le tient en haute estime, Saidou Sow n'était pas vraiment dans les petits papiers de Laurent Batlles à l'ASSE. Peu utilisé, l'international guinéen a pris la direction de Strasbourg en août dernier après une dernière entrée en jeu avec les Verts contre Grenoble (0-1).

Sow n'avait plus joué depuis quatre mois

Quatre mois et demi plus tard, le défenseur vient de débuter avec le Racing. Entré en jeu lors de la victoire à Lorient (2-1), il était jusqu'ici boudé par Patrick Vieira, qui ne l'avait appelé que six fois sur le banc.

🔁 67' Nouveau changement pour le Racing :



➡️ Première apparition pour Saïdou #Sow

⬅️ Abakar #Sylla #FCLRCSA (1-2) pic.twitter.com/kmB8cE5LX1 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 17, 2023

Podcast Men's Up Life