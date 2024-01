ASSE - Mercato : un renfort tombé du ciel pour Dall’Oglio ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Olivier Dall’Oglio n’a pas été tendre avec les joueurs de l’ASSE après le triste match nul contre Laval (0-0). Et pour cause, les Verts n’ont rien montré ou presque dans la créativité et l’animation offensive. Les absences à la CAN n’expliquent pas tout et la suite du mercato hivernal pourrait être plus animé que prévu. Avec un renfort surprise ?

Un joueur encore inconnu par l'effectif en renfort ?

« Olivier Dall'Oglio reste en attente d'un joueur capable de se projeter en profondeur et de percuter pour renforcer son attaque. Il y aura probablement un joueur encore inconnu par l'effectif qui contribuera à renforcer l'attaque stéphanoise, glisse le compte La Tribune Stéphanoise sur X. La direction du recrutement a identifié plusieurs joueurs et a déjà essuyé plusieurs échecs au cours de ce mercato. Le club attend une opportunité de départ pour Victor Lobry et Thomas Monconduit. »

