Gaëtan Charbonnier va bel et bien quitter l’ASSE. Et son départ semble plus qu’imminent. Régis Brouard a confirmé son arrivée à Bastia dans les prochains jours. « Gaëtan va nous rejoindre dans les prochaines heures, a affirmé l’entraîneur de Bastia en conférence de presse. Il reste des détails administratifs à régler mais il sera bien avec nous pour la suite de la saison. »

Encore 3 recrues cet hiver ?

Aux dernières nouvelles, l’ASSE compterait recruter encore trois joueurs avant la fin du mercato hivernal : un attaquant excentré, un milieu de terrain et un défenseur central.

