ASSE Mercato : un Vert a snobé la Ligue 1

Dans le podcast Dessous de Verts, Léo Pétrot est revenu sur son parcours et son retour à l'ASSE, en révélant qu'il avait alors une proposition de prolongation de la part de Lorient. "Il me reste donc un an de contrat à ce moment-là, parce que je n’avais toujours pas prolongé durant la saison, a expliqué le défenseur. Lorient veut me prolonger, donc on discute. Très rapidement, je sais que le coach Batlles veut me faire revenir, avec la direction et notamment Loïc Perrin. Et à partir du moment où j’ai su que Saint-Étienne était sur moi, le cœur a parlé. Même en ayant un an de contrat, en ayant une possible prolongation, même en Ligue 1 à Lorient, je ne voulais que Saint-Étienne". Un cri du coeur pour Pétrot, passé par quelques chemins de traverse avant de rebondir à Lorient, lui qui a joué deux ans à Andrézieux, en N2.

Pétrot ne se sent pas arrivé

"Je me dis quand même, tu peux être fier de toi parce que tu n'as jamais lâché et ça a payé. Mais je me dis qu’il faut que j’en fasse encore plus parce que je ne veux plus sortir du milieu pro." Des mots remplis d'humilité pour un joueur à présent bien installé chez les Verts, où il enchaîne les titularisations.

Podcast Men's Up Life