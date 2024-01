ASSE - Mercato : un Vert furax, 4 autres départs de taille après Charbonnier !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’heure est au dégraissage à l’ASSE. Alors que Gaëtan Charbonnier a fait ses valises pour Bastia, Olivier Dall’Oglio pourrait être amené à perdre quatre nouveaux joueurs au mercato hivernal : Thomas Monconduit, Victor Lobry, Moueffek et Maxence Rivera. Comme déjà évoqué ces derniers jours, Monconduit est notamment en discussions avec Valenciennes. Le Progrès évoque aussi de son côté l'intérêt d'un autre club de Ligue 2 pour l'ancien Lorientais, qui semble donc très proche d'un départ. Ecarté de la feuille de match face à Laval (0-0), Lobry pourrait s'en aller pour laisser de la place à un jeune comme Mathis Amougou, qui a fait ses débuts en Ligue 2 le week-end dernier.

Moueffek remonté contre l'ASSE ?

Le cas Moueffek est différent. Si les discussions avec Loïc Perrin pour une éventuelle prolongation remontent à plusieurs mois, Peuple Vert estime que le club n’a pas forcément bien géré le dossier à l’époque. Aujourd'hui, alors que le dossier est en stand by, le joueur estime que les choses n’ont pas été bien faites cet été et ne compte pas faire de cadeaux sous prétexte qu’il est formé au club. Un départ serait donc à envisager très sérieusement dès cet hiver. Enfin, Rivera arrive en fin de contrat en juin et ne devrait normalement pas prolonger à l’ASSE, avec qui il n'y a pas de discussions. Un club de Ligue 2 s'est déjà renseigné et plusieurs autres formations sont à l'affût. D’après PV, un départ fin janvier serait possible si du renfort offensif est arrivé d'ici là. Ce qui confirme les informations données la semaine passée par notre correspondant Laurent Hess.

Point sur les dossiers mercato en cours du côté du Forez. Au rayon des départs, Moueffek et Rivera, libres dans 6 mois, ne devraient pas prolonger.👇 #ASSEhttps://t.co/a8L9rQ1UBf — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) January 16, 2024

Podcast Men's Up Life