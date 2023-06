ASSE - Mercato : une dizaine de départs déjà actés chez les Verts, plusieurs autres sont programmés

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Certains départs ont déjà été actés à l'ASSE. Prêtés, Kader Bamba et Matéo Pavlovic sont rentrés à Nantes et à Rijeka. En fin de contrat, Anas Namri n'a pas été conservé. Idem pour les jeunes Lucas Calodat, Edmilson Correia, Baptiste Gabard, Koimizo Maïga et Abdoulaye Sidibé.

Sow veut partir, Bouchouari ne sera pas retenu

Le jeune gardien Noah Raveyre, lui, va rejoindre l'AC Milan. Autre portier, Nabil Ouennas ne signera pas pro. Si le cas de l'attaquant Darnell Bile continue de faire débat, le club espère encore dégraisser et/ou vendre. Une dizaine d'éléments sont concernés (Giraudon, Pintor, Dreyer, Green, Maçon, Neyou, Bouchouari, Monconduit, Nadé, Bakayoko). Parmi eux, Saidou Sow n'a pas envie de s'enliser en L2 et l'ASSE compte sur un transfert de Benjamin Bouchouari pour renflouer un peu ses caisses. Le Marocain a déçu par son rendement et agacé par certains de ses comportements, surtout à son retour de sélection. Lenny Pintor, lui, devrait signer en Autriche dès demain, à LASK.