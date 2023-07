ASSE - Mercato : une folle rumeur circule sur Loïc Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Comme toujours, le space de Mohamed Toubache-Ter a été instructif hier soir. Si on pu apprendre que les Verts avaient la préférence de Jérémy Livolant et qu’un défenseur central devrait poser ses valises à l’ASSE cette semaine, une petite indiscrétion sur les vacances des uns et des autres a fait bondir la toile.

Perrin en vacances en plein Mercato ?

Le spécialiste des transferts a ainsi laissé entendre que des « directeurs sportifs » étaient actuellement en vacances, La Mise au Vert a assimilé à Loïc Perrin ! « Pourtant en pleine période de mercato, le directeur sportif Loïc Perrin serait actuellement en vacances à Marbella », a résumé le compte Twitter pro stéphanois, vite repris par Toubache-Ter. « Mauvaise foi… je n’ai cité personne » Ambiance...

🇪🇸 Pourtant en pleine période de mercato, le directeur sportif Loïc Perrin serait actuellement en vacances à Marbella…



(@MohamedTERParis) pic.twitter.com/wb2nBTphN7 — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) July 16, 2023

