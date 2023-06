ASSE - Mercato : une fusée pour remplacer Nkounkou ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Selon une information du journaliste Dan Kaks Sudi, l’heureux élu pourrait se nommer Erick Otieno. L’international kényan de 26 ans a disputé 18 matchs TTC confondues cette saison à l’AIK Solna, en Suède. Estimé à 1.5 million d'euros par Transfermarkt, il présente un profil comparable à celui de Nkounkou, avec une très belle pointe de vitesse.

Kenyan International, Sweden-based AIK, and former Gor Mahia defender Eric Ouma aka Marcelo valued at 1.5M Euros: KSh 230.09M.



France Ligue 2 side AS ST Etienne most likely to be his next destination.



Just a matter of time.

