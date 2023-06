ASSE - Mercato : une officialisation attendue ce lundi !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L’ASSE commence à bouger sur ce mercato estival... dans le mauvais sens. Hier, on a ainsi eu confirmation que Luis De Sousa, membre de la cellule de recrutement des Verts, devrait rejoindre Pau cette semaine. Et plusieurs dossiers qu'il avait lancés pourraient échapper aux Verts.

Une officialisation attendue ce lundi

En parallèle de ce dossier, Mohamed Toubache-Ter a fait savoir pas plus tard qu’hier sur son compte Twitter qu’une officialisation aurait lieu dans la journée. L’insider n’a pas donné plus de détails et on ne sait donc pas s’il s’agit d’une arrivée ou d’un départ. Peut-être celui de De Sousa ? À suivre, jusqu’à minuit...